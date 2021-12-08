Экспортеры Москвы выберут зарубежные выставки для участия при поддержке города в 2022 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Предприниматели Москвы до конца декабря определят зарубежные бизнес-миссии и выставки для участия при поддержке города в 2022 году, голосование началось на портале Московского экспортного центра. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Продвижение на международных мероприятиях - один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тыс. столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру. Традиционно предприниматели сами определяют, какие бизнес-миссии и выставки войдут в план на следующий год. До конца месяца у них есть возможность проголосовать за события из 13 перспективных отраслей, среди которых ИТ-сфера, кино и анимация, промышленность, электроника и другие", - сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале.

Московский экспортный центр ежегодно организует коллективные стенды на зарубежных выставках под единым брендом Made in Moscow. На них предприниматели города могут продемонстрировать свои товары и услуги. Кроме того, экспортеры участвуют в крупнейших отраслевых форумах и конференциях в формате бизнес-миссий.

По словам главы столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в 2021 году было организовано 40 бизнес-миссий, в которых приняли участие более 700 компаний. Бизнес Москвы мог представить свою продукцию на крупнейших профильных мероприятиях в Китае, Гонконге, Корее, ЮАР, "а также другим партнерам по всему миру", отметил он.

"К сожалению, ввиду действующих ограничений большинство из них проходило в онлайн-формате. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка в мире в следующем году позволит увеличить количество бизнес-миссий с физическим присутствием на месте их проведения", - приводится цитата Фурсина на портале.

Принять участие в зарубежных форумах и выставках могут компании, зарегистрированные на территории Москвы не менее шести месяцев. Они также не должны иметь задолженности перед бюджетом на сумму более 100 тыс. рублей и находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и приостановления деятельности.

О Московском экспортном центре

Московский экспортный центр создали при поддержке правительства Москвы. Он оказывает финансовую и нефинансовую поддержку бизнесу столицы и помогает с продвижением продукции предпринимателей на зарубежных рынках. Главные задачи центра - рост числа московских экспортеров и реализация проектов по развитию их внешнеэкономической деятельности. Работу центра курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.