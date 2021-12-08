В Австралии ввели в эксплуатацию один из крупнейших в мире литий-ионных аккумуляторов

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Литий-ионный аккумулятор Megapack - один из крупнейших в мире - подключен в среду к энергосистеме австралийского штата Виктория. Об этом сообщается в заявлении его оператора - транснациональной компании Neoen.

"Большой аккумулятор штата Виктория был запущен в строй компанией Neoen, заключившей контракт на его сетевое обслуживание. Новая система хранения позволит штату генерировать не менее 250 МВт энергии дополнительно и к 2030 году получать порядка 50% электроэнергии за счет возобновляемых источников", - указано в заявлении компании.

Также в Neoen сообщили, что плановая мощность нового аккумулятора составляет 300 МВт/450 МВт, что делает его одним из крупнейших в мире. Он был возведен совместно с американской компанией Tesla, ранее выигравшей тендер и построившей литий-ионный аккумулятор мощностью около 100 МВт в Южной Австралии в 2017 году.

Аккумулятор Megapack установлен неподалеку от города Джилонг, расположенного в 75 км к юго-западу от Мельбурна. Планируется, что он будет заряжаться от ветровых и солнечных электростанций транснациональной компании Neoen.

Компания Tesla была основана в 2003 году, ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала Tesla специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также космическими запусками, созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.