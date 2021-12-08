На Хайнане запустили новый авиационный рейс между городами Хайкоу и Лхаса

ХАЙКОУ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Город Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань установил воздушное сообщение с Тибетским автономным районом после открытия рейса Хайкоу - Чэнду - Лхаса. Об этом сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Первый самолет Тибетских авиалиний по данному рейсу, который получил обозначение TV9852, вылетел из международного аэропорта Мэйлань в Хайкоу 6 декабря. Открытие данного авиационного маршрута знаменует собой установление городом Хайкоу воздушного авиасообщения с административными центрами всех китайских провинций. Новый рейс, пишет ресурс, будет способствовать продвижению реализации проекта построения свободного торгового порта в провинции Хайнань, а также налаживанию экономического, туристического и культурного сотрудничества с Тибетским автономным районом КНР.

Перелёты из Хайкоу в Лхасу с промежуточной посадкой в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) осуществляются на самолетах Airbus ("Эрбас") A320. Данный рейс будет выполнятся на ежедневной основе.

К настоящему времени международный аэропорт Мэйлань обслуживает рейсы по 236 маршрутам, которые связывают его со 123 городами. В начале декабря в данной воздушной гавани также был открыт новый второй терминал. К 2025 году аэропорт Мэйлань планирует выйти на ежегодный пассажиропоток в 35 млн человек, а грузопоток должен составлять до 400 тыс. тонн.