Партнеры РФПИ в Южной Корее готовы начать поставки "Спутника Лайт" на мировой рынок

СЕУЛ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по контрактному производству вакцин в Республике Корея ведут последние приготовления к началу экспортных поставок препарата "Спутник Лайт". Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС Ким Ги Ён, представитель компании GL Rapha, возглавляющей южнокорейский консорциум.

"Мы уже произвели коммерческую партию вакцины "Спутник Лайт" и успешно прошли контроль качества в Центре им. Гамалеи. В настоящее время ожидаем от РФПИ информацию относительно конечного получателя. После этого мы начнем экспортные поставки продукции", - отметил Ким Ги Ён.

Представитель GL Rapha отказался раскрыть данные об объемах предстоящих зарубежных поставок, сославшись на коммерческую тайну. В сентябре ряд СМИ сообщал, что южнокорейский консорциум изготовил не менее 10 млн доз "Спутника Лайт", а всего планируется произвести 650 млн доз вакцины.

Соглашение о производстве в Южной Корее российской вакцины против коронавируса было достигнуто в 2020 году. Контрактное производство вакцин "Спутник" также ведется фармацевтическими компаниями других стран, включая Индию, Китай, Аргентину и ряд других государств. В частности, в число зарубежных партнеров РФПИ по производству российской вакцины входит крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India.