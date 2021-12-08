Каждый шестой управленец считает нехватку IТ-специалистов серьезной проблемой для бизнеса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Каждый шестой управленец в России считает дефицит специалистов в сфере IT существенной проблемой для бизнеса. Об этом сообщается в результатах исследования "Платформы больших данных" (совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенном в ноябре среди 1201 предпринимателей и руководителей в возрасте от 18 лет.

По данным аналитики, каждый пятый управленец уверен, что на рынке труда существует дефицит IТ-кадров (23%), каждый третий (40%) видит подобную тенденцию и лишь 9% его не замечает. Почти половина респондентов (48%) призналась, что заметили ее менее года назад, почти треть (31%) - 1-2 года назад, 14% опрошенных признают, что почувствовали нехватку айтишников еще 3-5 лет назад. В рамках исследования также выяснилось, что каждый шестой руководитель (16%) признает сложившийся дефицит серьезной проблемой для бизнеса, каждый третий (43%) опасается подобной ситуации, тогда как 10% не считают это проблемой.

"В конце ноября - начале декабря 2021 года на hh.ru открыто свыше 143 тыс. вакансий для IТ-специалистов, что на 85% превышает показатели конца осени прошлого года. Весь 2021 год отмечен взрывным ростом IТ-вакансий - годовые темпы прироста составляют 76%, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка IТ-кадров, резюме прирастают в среднем на 5%. Дефицит в течение года также усугубляется, если в начале 2021 года на одну вакансию в IТ приходилось 2,5 резюме, то к концу осени показатель опустился до 1,5", - рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Обучение и навыки

Исследование выявило, что топ-менеджеры активно решают проблему нехватки кадров в IТ-секторе: 23% работодателей покупают обучающие курсы/семинары, 23% переквалифицируют сотрудников, 22% разрабатывают программы мотивации, 16% предлагают заработную плату выше рыночной, 8% нанимают высококвалифицированных наставников, а 6% специально для сотрудников IТ покупают новое технологическое оборудование. Каждый второй управленец (55%) признался, что готов за большие деньги нанять специалиста из IТ, который гарантированно решит бизнес-проблемы.

По мнению работодателей, сотрудник сферы IТ должен обладать логическим мышлением (39%), любить аналитику и большие данные (32%), быть стрессоустойчивым (29%), усидчивым (25%), ответственным (25%) и гибким (18%). Таким сотрудникам на топовых позициях большинство опрошенных (29%) готовы предлагать ежемесячную зарплату от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 24% - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, 15% от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, 6% - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей и 3% - более 500 тыс. рублей. На стартовых позициях большинство респондентов (31%) готовы платить 20 тыс. - 40 тыс. рублей ежемесячно, 29% - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, 17% - от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, 5% - от 80 тыс. до 100 тыс. рублей и 3% даже более 100 тыс. рублей на старте.

Дефицит кадров частично решается с помощью найма студентов и выпускников вузов. По данным hh.ru, работодатели за 2021 год увеличили число IТ-вакансий, в которых не требуют опыт работы, на 72% по сравнению с 2020 годом. Каждая пятая IТ-вакансия на hh.ru доступна для соискателей без опыта работы, в цифрах за 2021 год - это 167 тыс. вакансий. 19% полностью готовы довериться молодым кадрам и переключить ряд задач на студентов и выпускников вузов, еще 43% рассматривают такую возможность и лишь 7% респондентов не готовы делегировать задачи молодым IТ-специалистам.

Самыми перспективными направлениями IТ-сферы оказались искусственный интеллект (28%), Data Science (21%), дополненная и виртуальная реальности (21%), мобильная разработка (19%) и облачные технологии (11%).

"Среди основных плюсов работы с выпускниками работодатели называют быструю обучаемость (36%), оперативное реагирование (33%), любознательность (16%) и низкие зарплатные ожидания (15%). Не смотря на нехватку IТ-специалистов бизнес видит пути решения этой проблемы в самые короткие сроки. Наш первый шаг - партнерство с магистратурой "Коммуникации, основанные на данных" НИУ ВШЭ. Мы планируем выступать в качестве наставников, а также запустить программу стажировок, которая стартует 10 января 2022 года и продлится до марта", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор Platforma Алексей Каштанов.