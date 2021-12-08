Объем выпуска продуктов питания в Москве вырос почти на 18% с начала года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти на 18% выросло в столице производство продуктов питания за десять месяцев 2021 года, среди них - хлеб, молоко, рыбная продукция, кондитерские изделия, сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Пищевая промышленность города - это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них - производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре 2021 года они нарастили объемы выпуска на 17,9 процента, при этом продолжают вкладываться в свое развитие", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Положительную динамику обеспечил рост производства по отдельным группам товаров. За 10 месяцев 2021 года по сравнению с прошлым годом выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть - до 15,1 тыс. тонн. Более чем на 28%, до 108,5 тыс. тонн, выросло производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения. В сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков объем производства превысил 30 тыс. тонн, то есть рост сегмента составил 15,5%.

"Значительное сокращение налоговой нагрузки предприятию гарантирует получение одного из специализированных статусов, которые город присваивает промпроизводствам. Например, компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них - пищевые производства. За прошлый год они в общей сложности сэкономили на налогах более 500 млн рублей", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Статус промышленного комплекса есть у кондитерских фабрик "Красный Октябрь" и "Рот Фронт", нескольких столичных хлебозаводов и кондитерско-булочных комбинатов, мясоперерабатывающих предприятий "Дымовское колбасное производство" и "Царицыно". Этот статус также есть у компании "Вимм-Билль-Данн", которая входит в состав PepsiCo и представлена в Москве двумя производствами - Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами.

Промкомплексы могут рассчитывать на льготные субсидии. С 2012 года 16 пищевых производств получили их на общую сумму более 970 млн рублей. Субсидии можно тратить на компенсацию процентов по кредитам на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей, а также на возмещение затрат по техприсоединению предприятий к инженерным сетям.