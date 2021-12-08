Индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 0,82%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует положительную динамику ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,82%, до 3904,84 пункта, а индекс РТС - на 0,93%, до 1662,51 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:11 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3901,72 пункта (+0,75%), индекс РТС - на уровне 1661,88 пункта (+0,9%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,58%, до $74,96 за баррель. Фьючерс на WTI дешевел на 0,82% и торгуется на уровне $71,46 за баррель.