Четыре новых порта планируется построить по проекту "Живая Кама"

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Восстановить судостроительство и построить четыре порта планируется в Приволжском федеральном округе по проекту "Живая Кама" ПФО. Общая стоимость мероприятий по развитию промышленности оценивается в 23,3 млрд рублей, реализация проектов запланирована на 2024-2030 годы, сообщил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович в среду на заседании регионального правительства.

"В рамках работ по промышленному развитию запланировано: восстановление "Пермской судоверфи", строительство четырех новых портов в городах Березники, Соликамск, Пермь, Чайковский. В результате развития "Пермской судоверфи" и налаживания речных маршрутов мы получим возможность воспользоваться до 1 млн куб. м древесины в северных лесах Пермского края. В настоящее время этот лес вывезти невозможно из-за отсутствия дорог и инфраструктуры", - сказал Беланович.

При этом до 10% калийных удобрений будут перевозиться водным транспортом, что позволит сократить издержки предприятий. Ожидается, что ВРП края в результате всех мероприятий увеличится на 1 млрд рублей в год.

Судостроительный завод "Кама" был основан в Перми в 1931 году как Пермская судостроительная верфь, в 2006 году на базе его производственных площадей образовался "Верхнекамский судостроительный комплекс" (ВСК), который занимался строительством, модернизацией и ремонтом судов. В настоящее время организация ликвидирована. В июне в рамках комплексной работы по воссозданию в крае судостроительной отрасли Корпорация развития Пермского края приобрела имущество ВСК. В настоящее время производственные площади передаются в аренду ООО "Пермская судоверфь".

Проект "Живая Кама" был представлен на V Всероссийском водном конгрессе в октябре 2021 года. До этого инициатива была заявлена вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко как одна из ключевых для региона, которая будет реализована в рамках института кураторства, утвержденного председателем правительства России. Как сообщали авторы проекта, инициативу поддержали соседние субъекты, по которым протекает река Кама, - Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и Кировская область.