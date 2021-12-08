МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей. Эти средства позволят установить дополнительно 50 станций до конца 2022 года, сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 130 млн рублей на реализацию программы развития общедоступной сети зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Сейчас в Москве работают 109 ЭЗС, из них 42 соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, ЭЗС нового стандарта интегрированы в мобильное приложение "Московский транспорт", с помощью которого водители могут бронировать и активировать зарядную сессию, строить маршруты до ближайшей станций и другое.

"Важным преимуществом новых ЭЗС является возможность зарядить электромобиль за 20 минут. В настоящее время проводится работа по размещению 200 зарядных станций нового стандарта. Выделенные постановлением правительства Москвы средства позволят установить еще 50 современных ЭЗС до конца 2022 года. Всего в планах - размещение 600 станций к 2023 году", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что, по данным аналитического агентства "Автостат", за последние шесть лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей выросло в 8,5 раза - с 235 в конце 2015 года до примерно 2 000 на конец текущего года. Правительством города в последние годы принят ряд стимулирующих мер для развития электротранспорта. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Также они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной городской парковки и пользоваться городскими ЭЗС.

Для владельцев такси и каршеринга при приобретении электромобиля - в кредит или в лизинг - размер субсидии увеличен в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. "Развитие электротранспорта и общедоступной сети ЭЗС позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городе Москве", - подчеркнули в пресс-службе.