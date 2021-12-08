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"Руслайн" открывает прямые рейсы из Нового Уренгоя в Калугу с 2022 года

Маршрут займет около шести часов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Руслайн" запустит с 6 января 2022 года регулярные рейсы из Нового Уренгоя (Ямал) в Калугу с технической посадкой в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду.

Ранее из Нового Уренгоя в Калугу можно было улететь только с пересадками.

"Регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Калугу открывает авиакомпания "Руслайн". Перелеты будут выполняться с 6 января 2022 года по четвергам и субботам с технической посадкой в Уфе", - говорится в сообщении.

Вылет из Калуги запланирован на утро, обратный рейс из Нового Уренгоя - на вторую половину дня. Маршрут займет около шести часов.

В целом маршрутная сеть авиаузла состоит из более 20 регулярных направлений, которые обслуживают свыше 10 авиакомпаний.

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