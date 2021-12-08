Кабмин утвердил правила субсидирования виноградарей в рамках федерального проекта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила государственной поддержки виноградарства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Принятое решение, как ожидается, откроет доступ к субсидированию большего числа аграриев, занятых выращиванием винограда, послужит стимулом для внедрения инновационных технологий в этом секторе сельского хозяйства, будет способствовать увеличению площади виноградников и уменьшению доли импортных виноматериалов в России.

В кабмине указали, что акцент в правилах сделан на поддержку как молодых (возрастом до четырех лет включительно), так и уже плодоносящих виноградников.

"Средства можно будет получить в том числе на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на создание инфраструктуры, например селекционно-питомниководческих центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ", - сообщает пресс-служба правительства.

Субсидии по утвержденным правилам будут предоставляться с 2022 года в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Одна из его целей - увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 млрд рублей господдержки.