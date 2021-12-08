Рабочая группа Совфеда займется вопросами регулирования криптовалют

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа, которая займется дальнейшим законодательным регулированием операций с криптовалютами, будет сформирована в Совете Федерации. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев на форуме Finopolis.

"Целесообразность законодательного введения запрета и на иные операции с частными цифровыми валютами в информационном пространстве - непростой и дискуссионный вопрос. Мы предлагаем и сегодня, и в дальнейшей работе в этом направлении совместно взвесить все за и против. В Совете Федерации формируется рабочая группа, на которой со всеми заинтересованными участниками будут обсуждаться предложения по дальнейшему развитию и регулированию криптовалют", - сказал сенатор, слова которого приводит в среду пресс-служба СФ.

Выступая на дискуссионной площадке "Цифровые финансовые активы: первые итоги по реализации закона", Журавлев рассказал о законе "О цифровых финансовых активах", который нацелен на создание основ для функционирования в правовом поле готовящихся на рынке цифровых финансовых инструментов. Как пояснил сенатор, закон не охватывает правовое регулирование всего многообразия цифровых инструментов. "Практика его применения уже наметила вопросы, требующие точечной корректировки, что вызвано потребностями рынка. Регулятор сегодня находится в тесном контакте с участниками рынка, слышит их, ведет активный диалог и готовит соответствующие предложения. Мы как законодатели, естественно, оперативно их рассматриваем", - отметил вице-спикер СФ.

Журавлев указал на позитивные стороны принятого закона, включая установленный порядок выпуска цифровых финансовых активов, их учет и обращение. "Мы также посвятили отдельную статью обороту цифровой валюты. Ее основной смысл - ограничить оборот криптовалюты. В законе напрямую содержится запрет на принятие любым способом цифровой валюты в качестве оплаты за товары, работы, услуги. Считаю это правильным, своевременным, направленным на поддержание платежного суверенитета страны и обеспечение единства рубля как законного средства платежа", - сказал он.

Вместе с тем парламентарий отметил, что сейчас цифровые валюты ничем не обеспечены, высоковолатильны, представляют собой высокорисковый спекулятивный финансовый инструмент, не предусматривают механизмы мониторинга и контроля. "Все это, безусловно, несет существенные риски для граждан, финансовой системы и экономики в целом. На данный момент уже установлен законодательный запрет на их использование в качестве средства платежа на территории России", - подчеркнул вице-спикер СФ.