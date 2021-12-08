Эксперт: средние цены на автомобили в ближайшие месяцы будут расти быстрее инфляции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость автомобиля в России в ближайшие месяцы будет по-прежнему расти выше инфляции, считает аналитик "ВТБ капитал" Владимир Беспалов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

"Динамика автомобильного рынка по-прежнему определяется сохраняющимся дефицитом предложения. В связи с этим мы считаем, что в декабре падение продаж легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств может составить, как и в ноябре, около 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом сильного восстановительного роста в начале года такой прогноз предполагает, что по итогам всего 2021 года рынок все равно останется в небольшом плюсе - рост продаж составит около 4% по отношению к прошлому году", - отметил Беспалов. "При этом ожидаемое нами сохранение дефицита автомобилей указывает на вероятное сохранение негативной динамики рынка как минимум в первые месяцы следующего года. Как следствие, рост себестоимости в сочетании с недостаточным предложением приведут к тому, что в ближайшие месяцы средние цены на автомобили будут по-прежнему расти быстрее инфляции, в том числе за счет увеличения доли более дорогих автомобилей с дополнительными опциями в общей структуре продаж", - добавил он.

При этом отмечается, что российские заемщики за 11 месяцев 2021 года оформили более 930 тыс. автокредитов на сумму 1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом. Показатель превышает в 1,5 раза результат за аналогичный период 2020 года и на треть - за весь прошлый год. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 100 млрд рублей, несмотря на дефицит автомобилей на рынке и рост цен.