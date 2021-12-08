Злоумышленники используют фейковый сайт Минздрава для кражи денег

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Эксперты Group-IB обнаружили мошенническую кампанию для кражи средств с помощью фейкового сайта Минздрава РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Group-IB обнаружила новую масштабную мошенническую кампанию в соцсети "ВКонтакте". В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса. <…> Ссылка ведет на сайт-клон Минздрава России с фейковым интервью министра Михаила Мурашко, в котором говорится о том, что новая волна пандемии якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут люди, получившими вакцину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что через некоторое время жертву с лже-сайта Минздрава перенаправляют на мошеннический сайт с розыгрышем или получением "крупного денежного перевода" в размере 237,568 тыс. рублей, средства можно якобы вывести в течение двух дней, при этом необходимо ввести данные банковской карты.

"Мошенники знают, что страх и паника отлично продвигают любой даже самый сомнительный контент. В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговый формы, похищающие данные банковских карт. Подобный способ продвижения мошеннического контента способен привлечь большое количество трафика. Специалистами DRP уже выявлено более 2,6 тыс. подобных комментариев с "сенсационными" заявлениями экспертов и мошенническими ссылками", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Якова Кравцова.

Специалисты компании рекомендуют пользователям соцсетей критически относиться к публикуемой информации и быть внимательными, переходя по ссылкам с сомнительным содержанием. При переходе на сайт необходимо обращать внимание на доменное имя ресурса.