Эксперты: товары в интернет-магазинах за последние шесть месяцев покупали 66% россиян

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Две трети россиян (66%) приобретали товары в интернет-магазинах за последние полгода, 39% из них делали возврат. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Почты России".

"66% участников опроса покупали товары в интернет-магазине в течение последних шесть месяцев, и из них 39% респондентов возвращали товар обратно. Треть опрошенных последний раз возвращали товары "Почтой России", и еще чуть менее трети респондентов использовали собственную службу доставки интернет-магазина. Чаще всего через "Почту России" возвращают одежду, электронику, комплектующие для автотранспорта и мотоциклов", - говорится в сообщении.

По данным компании, 42% респондентов пользовались бесплатным возвратом товаров из интернет-магазинов. Они отметили, что наличие бесплатного возврата является таким же важным критерием при выборе интернет-магазина, как и скорость доставки.

"Почта России" в прошлом году запустила для интернет-магазинов услугу "Легкий возврат", с помощью которой за первые три квартала 2021 года россияне вернули почти в три раза больше посылок, чем за аналогичный период прошлого года. Услуга дает возможность клиентам интернет-магазинов бесплатно возвращать не подошедший товар в любом почтовом отделении по всей России, даже если его доставила не "Почта России", а другая логистическая компания.