Клиенты Mouzenidis Travel потребовали возмещения ущерба на 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сумма требований клиентов российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel, поступившая в страховую компанию "ТИТ" по состоянию на 3 декабря, составляет около 1,2 млрд рублей, следует из презентации, которую представила первый заместитель генерального директора СК "ТИТ" Татьяна Анчеева на пресс-конференции в ТАСС.

По данным компании, сумма требований "Музенидис Трэвел Москва" составляет 793,6 млн рублей, "Музенидис Трэвел Ростов-на-Дону" - 199,7 млн рублей, "Музенидис Трэвел Санкт-Петербург" - 125,4 млн рублей, "Музенидис Трэвел Екатеринбург" - 72,7 млн рублей. Всего в страховую компанию обратились 25 тыс. клиентов Mouzenidis Travel. Общая ответственность СК "ТИТ" по договорам гражданской ответственности туроператора составляет 80,5 млн рублей. Анчеева отметила, что туристы получат страховые выплаты до 13 декабря 2021 года включительно.

Председатель наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" Юрий Барзыкин рассказал, что клиенты Mouzenidis Travel также получат выплаты из фонда персональной ответственности туроператора, который составляет 2,8 млрд рублей. Ассоциация начнет сбор требований через 60 дней после официального заявления компании о прекращении своей деятельности.

12 ноября российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности. Ростуризм исключил компанию из федерального реестра туроператоров.