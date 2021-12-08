Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Грузы белорусского производителя удобрений "Беларуськалия", в отношении которого в среду вступили в силу санкции США, будут проходить через Литву до января. Об этом заявила государственная компания Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы").

По ее данным, которые передает местное агентство BNS, входящее в группу Lietuvos geležinkeliai предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с Lietuvos geležinkeliai белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Как отмечает Lietuvos geležinkeliai, дальнейшее предоставление этих услуг белорусской компании будет зависеть от режима санкций, решений государственных учреждений и позиции банков в вопросе обслуживания денежных переводов. "В связи со сложившейся ситуацией Lietuvos geležinkeliai ведет консультации с ведомствами ЕС и США, среди которых Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США", - говорится в сообщении.

В среднем LTG Cargo перевозила более 10 млн тонн грузов "Беларуськалия" в год на сумму около €60 млн.

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря.

Литва пока не определилась, как в стране будут реализованы введенные США санкции в отношении "Беларуськалия", заявил во вторник министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, реализация санкций США против "Беларуськалия" зависит от предприятий. При этом глава МИД не исключил возможности вмешательства правительства.