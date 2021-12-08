Utair в январе начнет выполнять первые рейсы в Белгород и Воронеж из Волгограда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") в январе 2022 года начнет полеты из Волгограда в Белгород и Воронеж. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, время в пути составит около 1,5 часа, сообщила в среду пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Волгоград, в настоящее время прямых рейсов в Воронеж и Белгород нет.

"В январе Utair открывает новые рейсы из Волгограда - в Воронеж и Белгород. Рейс в Воронеж будет выполняться с 10 января по понедельникам и субботам, а в Белгород с 12 января по средам и пятницам", - сказано в сообщении.

Стоимость билетов составит от 1,1 тыс. рублей, время в пути - около 1,5 часа. Перелеты по каждому направлению будут выполняться на среднемагистральных турбовинтовых ATR 72 вместимостью 70 пассажиров. "Продолжаем расширять маршрутную сеть на юге России. Новые рейсы свяжут Волгоград с двумя крупными городами Центрального федерального округа и помогут пассажирам значительно сэкономить время в пути - перелет до Белгорода займет менее двух часов, путь до Воронежа - всего 1,5 часа", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).