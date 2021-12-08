Артем Аветисян официально не сообщал о решении покинуть АСИ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение о кадровых изменениях в руководстве Агентства стратегических инициатив принимает только наблюдательный совет, от Артема Аветисяна официальных сообщений о намерении покинуть АСИ не поступало. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Решение о кадровых изменениях в руководящем составе АСИ может принять только наблюдательный совет. Сам Артем Аветисян в официальном порядке о своем решении покинуть агентство не сообщал ", - сказали в пресс-службе.

Предприниматель Артем Аветисян пришел в АСИ 10 лет назад, возглавив направление "Новый бизнес", в рамках него оказывалась помощь в продвижении и реализации бизнес-проектов, направленных на внедрение инновационных технологических решений или импортозамещение. Ранее в интервью "Ведомостям" он сообщил о том, что готов уйти из АСИ ввиду занятости в других проектах. Аветисян является владельцем компании "Финвижн холдингс". Среди последних проектов холдинга - инвестиции в цифровой банк "Хайс".