Reuters: Великобритания к 2033 году откажется от использования 2G и 3G

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Великобритания постепенно откажется от использования мобильных сетей второго и третьего поколений (2G и 3G) к 2033 году. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Данное решение поможет освободить частоты для развития мобильной связи 5G и впоследствии 6G, которые будут использоваться такими высокотехнологичными устройствами, как беспилотные автомобили, летательные аппараты и гаджеты виртуальной реальности. Все четыре британских оператора сотовой связи - EE, Vodafone, O2 и Three - согласились с графиком отказа.

По данным агентства, установленные даты прекращения услуг 2G и 3G облегчат выход на рынок новых производителей оборудования, поскольку им не придется поддерживать работу устаревших технологий.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Надин Доррис объявила о выделении £50 млн ($66,2 млн) дополнительного финансирования на проекты развития технологии Open RAN (Radio Access Network, сети радиодоступа). Концепция Open RAN заключается в создании нового семейства открытых стандартов, что позволит операторам связи не ограничивать себя сотрудничеством с традиционными вендорами, такими как Ericsson и Nokia, и начать налаживать партнерство с более широким кругом производителей на мировом рынке.