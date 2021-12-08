Украина отменила спецпошлины на автобусы и грузовые автомобили из Белоруссии

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение об отмене специальной пошлины в размере 35% в отношении импортируемых из Белоруссии автобусов и грузовых машин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в правительственном издании "Урядовый курьер".

"Комиссия приняла решение от 06 декабря 2021 года <...>, которым отменила решение комиссии от 16 апреля 2021 года "Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения и применения адекватных ответных мер", - говорится в сообщении.

В апреле текущего года комиссия приняла решение о введении пошлин в размере 35% на импортируемые из Белоруссии транспортные средства для перевозки 10 и более человек; на новые автомобили для перевозки грузов массой 5 тонн, но не более 20 тонн и массой более 20 тонн; на новый специальный автотранспорт - автокраны, машины, предназначенные для аварийного ремонта, уборочные машины и т. д. Тогда сообщалось, что эта пошлина будет действовать "до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий".