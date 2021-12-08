В Екатеринбурге почти в четыре раза увеличат число платных парковочных мест к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют почти в четыре раза - с 2,6 тыс. до 10 тыс. - увеличить количество платных парковочных мест в центре города к 2023 году, сообщил ТАСС замглавы города Алексей Бубнов. Это поможет в том числе снизить загруженность платных зон, которая на некоторых участках достигает 100%.

"К 2023 году планируется расширение зоны платного парковочного пространства города Екатеринбурга с нынешних 2 600 мест до 10 000 мест в пределах малого транспортного кольца - [центральных улиц] Щорса-Московская-Челюскинцев-Восточная-Ткачей-Белинского", - сказал он.

По словам замглавы, объем поступлений от работы платных парковок в 2020 году составил 4,5 млн рублей, размер поступлений текущего года будет определен позднее. При этом в 2022 году планируется "кратный рост" поступлений в связи с внедрением осенью текущего года полноценной автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений.

Как отметил Бубнов, нарушителей правил оплаты парковки будут привлекать к ответственности в автоматическом режиме. При этом существует необходимость в доработке программного комплекса, однако уже сейчас можно говорить о полноценной работе платных парковок. Долю граждан, оплачивающих парковки, планируется увеличить до 80%, ранее этот показатель составлял около 10%.

"Платежи, поступающие от платных парковок, направляются напрямую в доходную часть бюджета города, откуда расходуются в первую очередь на социальные нужды жителей - школы, садики и другое", - подчеркнул замглавы Екатеринбурга.

Он также отметил, что в настоящее время уровень загрузки платных парковок на некоторых участках достигает 100%. Планируется, в том числе, за счет новой системы фиксации нарушений и увеличения мест повысить оборот услуги в 2-3 раза, предполагаемая средняя загрузка при этом составит не более 40-60%.

О системе платных парковок в Екатеринбурге

Первые платные парковки в Екатеринбурге появились в 2014 году. По состоянию на конец ноября, в городе организовано 2604 платных парковочных места. Стоимость часа парковки составляет 30 рублей. Система фиксации нарушений оплаты парковки ранее работа некорректно, полноценно она была внедрена осенью 2021 года. Штраф за неоплаченную парковку составляет от 1 до 3 тыс. рублей.