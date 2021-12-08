Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года.

Законопроект был внесен правительством РФ в сентябре. Согласно пояснительной записке, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что "значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ". "Таким образом, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в документе.

Авторы инициативы отмечают, что "учет в 2024 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав" граждан, так как 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняются, а определение в 2024 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых пенсионных взносов.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.