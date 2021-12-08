Hyundai прогнозирует рост российского авторынка в 2021 году на 3-4%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Hyundai прогнозирует, что российский авторынок по итогам 2021 года может вырасти на 3-4%, до 1,67 млн автомобилей. Об этом сообщил журналистам управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

"Наш [прогноз] - 1,67 - 1,65 млн шт. <…>, +3-4% к прошлому году", - сказал он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ОАЭ в ноябре заявил, что министерство ожидает роста продаж автомобилей в России в 2021 году на 5-6% и наращивания производства легковых машин на 10%.

Согласно опубликованному в июне отчету Минпромторга, министерство рассчитывает, что объем рынка автомобилей в РФ в 2021 году составит 1,76 млн штук, что почти на 5% ниже, чем в допандемийном 2019 году, однако на 5% выше, чем в 2020 году. При этом Минпромторг ожидает роста выпуска автомобилей в РФ в этом году почти на 5%, до 1,49 млн штук.

Прогноз по рынку на 2022 год

Hyundai ожидает, что в следующем году российский авторынок увеличится на 3%, до 1,7 - 1,72 млн штук. "Мы думаем, (будет) тоже где-то плюс 3%, и снова видим 1,7 - 1,72, млн штук", - заявил Калицев.

По его словам, компания не ожидает стабильного улучшения с поставками комплектующих для автомобилей в первом полугодии 2022 года. Однако во втором полугодии ситуация стабилизируется, что повлечет небольшой рост продаж.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе - ноябре 2021 года выросли на 6,9% - до 1,4 млн машин. В ноябре 2021 года продажи снизились на 20,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 125,466 тыс. штук.

Ассоциация ожидает, что в следующем году существующий негативный тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры ухудшатся.

Пошлина на ввоз электрокаров в ЕАЭС

Калицев сообщил, что Hyundai не поддерживает позицию Минпромторга РФ, которое предложило на продлевать нулевую пошлину на ввоз электромобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Мы на самом деле конечно это никак не поддерживаем. В рамках АЕБ очень много у нас было инициатив, мы писали письма <…> Мы, как производитель, который планирует запускать очень много электромашин, заинтересованы в продлении льготного режима", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ не поддерживает инициативу Белоруссии о продлении беспошлинного ввоза электромобилей на территорию ЕАЭС, которая в конце октября обсуждалась на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По заявлению министерства, продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России.

Калицев отметил, что Hyundai рассчитывает на продление нулевой пошлины, а также на то, что Минпромторг не будет повышать ставки утилизационного сбора на электромобили. Ранее в ноябре был опубликован проект постановления, согласно которому Минпромторг РФ предлагает повысить утилизационный сбор для электромобилей с начала 2022 года почти в девять раз для новых машин и в четрые раза для подержанных.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ранее отмечали, что повышение ставки утилизационного сбора, а также отмена нулевой ввозной пошлины на электромобили может негативно повлиять на развитие этого сегмента рынка в РФ. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, принятие указанного постановления приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры.