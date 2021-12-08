Россия готова нарастить поставки электроэнергии в страны Балтии до 1 ГВт·ч

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия незамедлительно готова нарастить поставки электроэнергии в страны Балтии до 1 ГВт·ч в случае получения соответствующего обращения, а также готова подтвердить исключительно российское происхождение электроэнергии всеми необходимыми правовыми способами. Об этом ТАСС сообщила врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.

В пресс-службе "Интер РАО" уточнили, что объем поставок в страны Балтии в настоящее время составляет порядка 100 МВт·ч.

"Российская сторона продолжает оставаться открытой для диалога об увеличении поставок электроэнергии в страны Балтии. В текущих схемно-режимных условиях с учетом физической пропускной способности сечений возможна поставка до 1 ГВт в час с территории России в страны Балтии. Поставка российской электроэнергии может быть начата незамедлительно и в максимально возможном объеме. Кроме того, для целей соблюдения законодательства стран Балтии российская сторона выражает готовность подтверждать всеми необходимыми правовыми способами исключительно российское происхождение поставляемой электроэнергии", - подчеркнула Панина.

По ее словам, на текущей неделе из-за снижения выработки ВИЭ-генерации, понижения температуры ниже климатической нормы, а также соответствующего роста энергопотребления потребовалось включение всей доступной тепловой генерации. Так, в Швеции была начата выработка на мазутной ТЭС в Карлсхамне.

На этом фоне в пиковые часы стоимость электроэнергии на рынке Nord Pool в ценовых зонах стран Балтии достигали рекордных €1 тыс. за МВт·ч, а среднесуточные цены составили €469 евро за МВт·ч. При этом в прошлом году стоимость электроэнергии в пиковые часы складывалась на уровне €60 за МВт·ч, а среднесуточные - €35 за МВт·ч. Таким образом, рост составил 13,5 раза.

В то же время страны Балтии не могут увеличить импорт электроэнергии из-за действий Литвы, которая в одностороннем порядке ограничила значение максимально допустимого перетока по линии Белоруссия - Литва. "Вместо этого им приходиться приобретать электроэнергию на Nord Pool по ценам, сформированным дорогой тепловой (угольной, газовой и мазутной) генерацией с учетом оплаты стоимости квот на выбросы. В соответствии с правилами ценообразования, рост цены на энергорынке неминуемо отразится и на цене для конечных потребителей: населения, промышленных предприятий, социальной сферы", - добавила Панина.