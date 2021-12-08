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"Яндекс" представил умную колонку второго поколения

Новая "Станция" сможет взаимодействовать со множеством устройств даже без интернета
© Пресс-служба "Яндекс"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" представил умную колонку - "Станцию" - второго поколения. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Когда в 2018 году вышла первая "Станция", ее приняли очень хорошо. С тех пор мы выпустили целую серию колонок, от бюджетной "Лайт" до премиальной "Макс". Сейчас продано уже больше 2 млн колонок с "Алисой". Новое поколение умных устройств - это наше переосмысление накопленного опыта. Мы решили сделать акцент на звуке, дизайне и умном доме, так что "Алиса" будет жить в идеальных условиях", - приводятся в сообщении слова руководителя умных устройств "Яндекса" Сергея Мельника.

Уточняется, что в новой колонке стоят два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт, ее можно объединить в стереопару с любой другой колонкой "Яндекса". По дизайну новая "Станция" похожа на по форме на "Станцию" первого поколения, при этом имеет более тонкий силуэт. Кольцо "Алисы" превратилось в полноценную светящуюся панель. Отмечается, что новая "Станция" будет доступна в четырех цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.

Кроме того, "Станция" сможет взаимодействовать со множеством устройств даже без интернета. Она поддерживает протокол умного дома Zigbee, к ней можно подключать умные розетки, выключатели, разнообразные датчики. В будущем колонка будет поддерживать также протокол Matter, что сделает ее совместимой с новыми устройствами.

Также отмечается, что в будущем появится мобильное приложение "Дом с Алисой", с его помощью будет удобно управлять умным домом со смартфона.

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