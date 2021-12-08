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Энергетический кризис в Европе

Посол РФ в Венгрии: просчеты чиновников ЕС сделали Европу заложником газового кризиса

Евгений Станиславов пояснил, что в 2021 году из-за снижения выработки на ветряных электростанциях в силу погодных условий на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, поэтому цены на нее подскочили, что стало триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Европа столкнулась с газовым кризисом из-за системных просчетов европейских чиновников, которые сделали ставку на спотовый рынок, а не на традиционные трубопроводы с долгосрочными и предсказуемыми поставками. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью журналу Magyar Demokrata. Его текст опубликовало в среду российское посольство в Будапеште.

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"К сожалению, континент стал заложником системных просчетов своих собственных чиновников", - подчеркнул посол в ответ на вопрос, что послужило причиной газового кризиса в Европе.

Российский дипломат пояснил, что в 2021 году из-за снижения выработки на ветряных электростанциях в силу погодных условий на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, поэтому цены на нее подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке. Кроме того, в этом году даже после холодной и длительной зимы в Европе многие европейские страны почему-то не стали пополнять резервы газа перед началом отопительного сезона, "понадеялись на спотовые поставки газа, тем самым в условиях ажиотажного спроса еще сильнее подстегнули цены наверх", объяснил Станиславов.

"Мы неоднократно обращали внимание наших партнеров на необходимость ориентироваться на долгосрочные контракты, поскольку ценообразование в этом случае сильно отличается от спотового. Однако европейские коллеги сделали ставку на биржу, ошибочно посчитав, что газовые предложения на свободном краткосрочном рынке обеспечат сбалансированность энергорынка, причем в заниженном ценовом диапазоне. Рынок решил по-другому. Поэтому не стоит винить поставщика товара в том, что в Брюсселе сделали ставку на спотовый рынок, не просчитав при этом всех возможных вариантов развития рыночной конъюнктуры", - резюмировал российский посол.

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РоссияВенгрияЭнергетический кризис в Европе
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