Посол РФ: Москва увеличивает поставки газа в Европу по просьбам европейских партнеров

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия увеличивает объемы поставок газа в Европу в соответствии с просьбами европейских партнеров. Ни одного отказа еще не было, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью журналу Magyar Demokrata. Его текст опубликовало в среду российское посольство в Будапеште.

Отвечая на вопрос, почему "Газпром" не спешит спасать Европу в газовый кризис, посол отметил: "Газпром" не обязан никого спасать, это не министерство по чрезвычайным ситуациям". В частности, "Газпром" как надежная компания с прочной деловой репутацией полностью выполняет свои контрактные обязательства перед своими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении, и все ответственные европейские политики признали это, заметил российский дипломат.

"В текущем году "Газпром" увеличил поставки в Европу на 10%, в целом увеличение поставок российского газа на континент составляет 15%, имея в виду и сжиженный природный газ. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. При этом отдельно хотелось бы отметить, что нет ни одного отказа", - сообщил российский дипломат.

По его словам, российская сторона даже увеличила поставки через ГТС Украины, таким образом, российские контрактные обязательства по транзиту будут перевыполнены примерно на 10%, подытожил Станиславов.