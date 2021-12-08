Российские банки профинансируют строительство Амурского ГХК "Сибура" на $2,1 млрд

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Размер российского транша для финансирования строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура" составит $2,1 млрд из общего объема кредитов для проекта в $9,1 млрд, которые будут предоставлены синдикатом международных, китайских и российских банков. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

"При выполнении стандартных отлагательных условий, предусмотренных кредитной документацией до первой выборки, общий объем привлекаемых кредитных средств составит $9,1 млрд. Размер российского транша - $2,1 млрд. Из них Газпромбанк предоставит $750 млн на срок до 2035 года. В рамках синдиката Газпромбанк выступил кредитным агентом по российской кредитной линии и локальным банком счетов проекта. На этапе документирования сделки Газпромбанк также выполнял функцию координатора российских банков", - отмечается в сообщении.

"Накопленный опыт работы с российским, китайским и европейским долговыми рынками применительно к проектам в России помог в достижении поставленных спонсорами целей по структуре, срокам и другим ключевым параметрам сделки. С "Сибуром" мы тесно сотрудничаем много лет и ценим то доверие, которое они нам оказывают. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество в решении стратегических задач группы "Сибур", - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Кроме того, финансирование проекта на $700 млн предоставит "Сбер".

"Сбер" принял участие в синдикате по финансированию Амурского газохимического комбината на сумму $700 млн. Амурский ГХК предусматривает активное использование зеленой энергии, замкнутой системы водоочистки и прочих технологических решений, направленных на снижение углеродного следа и соответствие мировым стандартам в области экологии. Подобные проекты, безусловно, находятся в фокусе "Сбера". Отмечу также, что проект Амурского ГХК крайне важен не только для региональной экономики, но и существенно укрепляет конкурентные возможности российской химической промышленности на международном рынке", - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Бюджет проекта составляет около $10 млрд, а его запуск запланирован на середину 2024 года. Основное сырье для переработки - этан и сжиженный углеводородный газ - будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", который строится в Свободненском районе Приамурья.