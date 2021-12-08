Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в ноябре составила 1 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в ноябре составила 1 млрд рублей, что на 87% превышает показатель за тот же месяц годом ранее. За 11 месяцев 2021 года чистая прибыль достигла 238,53 млрд рублей, рост в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности ВТБ.

В октябре 2021 года чистая прибыль ВТБ по РСБУ составила 33,9 млрд рублей.

Как пояснил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко в ходе звонка, посвященного финансовым результатам банка, такая динамика связана с несколькими несистемными факторами. "Они связаны с особенностью календаризации тех или иных расходов и закрытием каких-то операций. И два сутевых [фактора] - с учетом завершения года мы несколько увеличили резервирование по сравнению с предыдущем периодом. <…> Но, опять же, это не внеплановые и экстраординарные вещи, а все в рамках календаризации резервирования на год. И вторая сутевая вещь - у нас в последнее время, тоже вы видите, есть некая волатильность рынков, финансовых рынков, рынков валюты", - сказал он.

Согласно отчетности, активы ВТБ на 1 декабря достигли 19,1 трлн рублей, рост за ноябрь - 1,4%, а с начала года - на 16,7%. Кредитный портфель банка на отчетную дату составил 13,2 трлн рублей, сократившись за прошлый месяц на 1%, при этом с начала года портфель вырос на 11,4%. Объем кредитов юридическим лицам за ноябрь снизился на 0,6%, до 9 трлн рублей (с начала года рост на 5,9%). Кредиты физлицам составили 4,1 трлн рублей, что на 1,7% ниже показателя на 1 ноября 2021 года. При этом с начала года объем кредитов населению вырос на 25,8%.

Средства клиентов на 1 декабря достигли 16,45 трлн рублей, рост за ноябрь составил 1,9%, а с начала года - 21,6%. Средства юридических выросли за прошлый месяц на 1,5%, до 10,9 трлн рублей (с начала года рост на 28,3%). Средства физических лиц выросли за ноябрь на 2,8%, до 5,6 трлн рублей (с начала года рост этого показателя составил 10,3%). Также в ноябре ВТБ досоздал резервы на 6,4 млрд рублей, в тот же месяц годом ранее расходы на создание резервов составили 12,9 млрд рублей.