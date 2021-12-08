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Цена на газ в Европе превысила $1 180 за 1 тыс. куб. м

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет почти 6%

ТАСС, 8 декабря.  Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $1 180 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 185 за 1 тыс. куб. м, или €101,4 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет почти 6%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1 000 за тыс. куб. м не является устойчивой.

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