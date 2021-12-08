Мишустин сообщил об укреплении финансовой дисциплины в России

Динамика ключевой ставки Центробанка

Песков заявил, что Путин не может дать ЦБ указание или сигнал повысить ключевую ставку

Приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами, в том числе эти методы и методики будут прорабатываться правительством, отметил пресс-секретарь главы государства

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