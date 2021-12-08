Финансовая дисциплина в РФ укрепилась, это позитивно сказалось на исполнении бюджета в этом году - Мишустин.
Мишустин сообщил об укреплении финансовой дисциплины в России
Динамика ключевой ставки Центробанка
Песков заявил, что Путин не может дать ЦБ указание или сигнал повысить ключевую ставку
Приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами, в том числе эти методы и методики будут прорабатываться правительством, отметил пресс-секретарь главы государства
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