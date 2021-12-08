"Россети" увеличили группировку для устранения последствий стихии в Новгородской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Россети" увеличили группировку сил и средств в Новгородской области для ликвидации последствий обильных снегопадов и ледяных дождей в сетевом комплексе региона, говорится в сообщении компании "Россети Северо-Запад".

Дополнительно в Новгородскую область направлены 52 бригады из Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также республик Карелия и Коми. "Всего мобилизованы 113 бригад, более 120 единиц техники", - отметили в "Россетях Северо-Запад".

Циклоны с обильными снегопадами и ледяными дождями пришли в регион в конце ноября. С 8 декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял решение о введении режима ЧС. С такой просьбой энергетики обратились 30 ноября - в первую волну стихии. Объявление региональными властями режима ЧС позволило максимально мобилизовать все ресурсы, в том числе сторонних организаций, отметили в "Россетях Северо-Запад".

В понедельник энергетики филиала "Россети Северо-Запад", в ведении которого входит Новгородская область, восстановили в регионе бедствия 1,1 тыс. км ЛЭП, включили 55 линий электропередачи и 738 трансформаторных подстанций. "Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - добавили в компании. В филиале действует особый режим работы, ликвидация последствий стихии осуществляется в круглосуточном режиме.

В компании напомнили, что сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.