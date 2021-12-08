Иркутскэнергосбыт в судах потребовал взыскать с "серых майнеров" более 73 млн рублей

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Иркутскэнергосбыт" - основной поставщик электроэнергии в Иркутской области - с начала 2021 года подала 85 судебных исков к владельцам майнинговых ферм о взыскании с них 73,3 млн рублей, которые, по мнению истца, недоплачены за электроэнергию. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"С начала 2021 года на территории Иркутской области выявлено более 1 тыс. случаев "серого майнинга". Всего подано в суды 85 исков на сумму 73,3 млн рублей. В пользу "Иркутскэнергосбыта" вынесено девять судебных решений, сумма по ним, которая подлежит к возмещению в результате перерасчета, 18,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В своих исках компания потребовала произвести перерасчет - по коммерческим тарифам рассчитать суммы, которые майнеры уплатили за электричество. Сейчас они платят по тарифам, установленным для населения, но фактически ведут предпринимательскую деятельность. В "Иркутскэнергосбыте" уточнили, что еще не по всем судебным искам приняты решения.

В октябре 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. В 2021 году в регионе среди населения наблюдается рост потребления электрической энергии на 159% по сравнению с 2020 годом из-за высокого энергопотребления подпольными майнинговыми фермами. Жители частных домов и дач стали устанавливать у себя приборы для майнинга и майнинговые фермы, которые работают круглосуточно. Резко выросшая нагрузка на электросети приводит к частым аварийным отключениям.

Ситуацию ухудшает введенный в Китае запрет на майнинг, что привело к перебазированию большого количества оборудования в Иркутскую область, так как она географически близка к КНР.