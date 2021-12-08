Кабмин внесет в Думу законопроект об эксперименте по ограничению выбросов CO2 на Сахалине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство внесет в Госдуму законопроект об эксперименте по ограничению парниковых выбросов на Сахалине. Об этом на заседании кабмина в среду заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это касается реализации стратегии низкоуглеродного развития России на период до 2050 года.

"Мы запускаем на территории Сахалина пилотный эксперимент для отработки механизмов достижения углеродной нейтральности. Этот результат должен быть достигнут уже через четыре года. Сегодня направим на рассмотрение в Госдуму проект соответствующего федерального закона", - сказал премьер.