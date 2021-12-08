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Кабмин выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство на заседании в среду примет решение о выделении свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы", - сказал глава кабмина, отметив, что эта работа идет в рамках реализации майского указа президента. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, представителях науки и культуры и так далее, отметил премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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