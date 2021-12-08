Песков заявил, что Путин не может дать ЦБ указание или сигнал повысить ключевую ставку

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не может дать Центробанку указание или сигнал повысить ключевую ставку, это решение принимает сам мегарегулятор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Владимир Путин не может дать указание повысить ставку. Это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора", - сказал Песков.

"Президент не может посылать сигналы мегарегулятору, мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами, в том числе эти методы и методики будут прорабатываться правительством", - продолжил пресс-секретарь.

Накануне президент на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляцию в РФ в 2022 году нужно вернуть к целевому уровню 4%. Путин отметил, что рост цен носит глобальный характер, "его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик". Глава государства считает, что нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент он попросил делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. "В первую очередь это касается продовольственных товаров", - подчеркнул Путин.