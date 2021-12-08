Чубайс: энергопереход означает жесточайшую межстрановую конкуренцию с неочевидным итогом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Энергопереход ведет к глобальной межстрановой конкуренции, о результате которой сейчас говорить рано. Такое мнение высказал в среду на X ежегодной конференции "Ведомостей" "Будущее возобновляемой энергетики в России" в подиумном интервью руководителю редакции "Наука" ТАСС Андрею Резниченко специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"При самых благородных целях [энергоперехода] спасения человечества, что правда, <…> в реальной жизни, конечно же, уже сейчас происходит запуск нового процесса глобальной межстрановой конкуренции, результаты которого неочевидны. <…> Это жесточайшая <…> конкуренция", - сказал Чубайс.

Он отметил, что сейчас есть устойчивые представления о ранжировании стран, "золотом миллиарде" и прочем. "Так вот, совершенно неочевидно, чем закончится это соревнование. Масштабы, глубина его таковы, что оно может привести к серьезному перераспределению, результатом которого будет глобальное перераспределение мировых элит", - сказал Чубайс.

Он привел аналогию с информационной революцией и предложил представить экономический потенциал и значимость в 2021 году страны, которая в последние десятилетия пренебрегала бы глобальными процессами в информационной сфере.

"Это то же самое, что будут через 20-25 лет со страной, которая сказала, что энергопереход - это вражеские сплетни, "мы не позволим, чтобы нашей родной стране враги диктовали". <…> Многие порадуются по этому поводу: "вы сами туда пошли, замечательно, будем вам давать субсидии и гуманитарную помощь", - описал Чубайс перспективы игнорирования современной повестки.

В этой связи он напомнил о решениях властей России по энергопереходу и, в частности, об обеспечении нулевого углеродного баланса к 2060 году. "Россия определила, что она хочет - ни за кем не повторяя, тем более, не дублируя, <…> понимая, что это не просто про нулевой углеродный баланс, а это про "зеленый рост". Сегодня не может быть "коричневого роста". Если вам нужно, чтобы ваша страна росла и процветала, придется только таким способом развиваться, другого нет", - подчеркнул спецпредставитель президента.