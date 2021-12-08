Исследование: каждое второе медучреждение в РФ использует оборудование с устаревшей ОС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более половины медицинских учреждений (54%) в России используют оборудование с устаревшей операционной системой (ОС), следует из исследования "Лаборатории Касперского".

"По данным нового исследования "Лаборатории Касперского", в 54% российских медицинских учреждений используется оборудование, на котором стоит устаревшая операционная система", - говорится в исследовании.

В компании отметили, что при отсутствии поддержки системы со стороны разработчиков обновления для нее перестают выпускаться, из-за чего система может быть уязвима. Из-за уязвимостей 32% медицинских учреждений сталкивались с утечками данных, 32% - с DDoS-атаками, 30% - с атаками программ-вымогателей.

"Сектор здравоохранения развивается, и в нем все чаще используются умные, то есть подключенные к интернету, устройства. Их применение связано с определенными рисками кибербезопасности, но существуют технологии, которые могут помочь их минимизировать. Использование таких решений, а также регулярное повышение осведомленности сотрудников медицинских учреждений может значительно повысить уровень безопасности в здравоохранении", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса "Лаборатории Касперского" Сергея Марцынкьяна.

Эксперты компании рекомендуют медучреждениям обучать сотрудников базовым правилам кибергигиены, проводить аудит кибербезопасности сетей и своевременно исправлять обнаруженные уязвимости, внедрять сервисы для защиты от целевых атак, а также укреплять защиту встроенных систем в медицинских устройствах, которые редко обновляются.

Исследование было проведено агентством Arlington Research по заказу "Лаборатории Касперского" в 2021 году.