Хайнань проведет в декабре международную ярмарку тропических сельхозпродуктов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань проведет Хайнаньскую зимнюю международную ярмарку тропических сельскохозяйственных продуктов. Как сообщило в среду агентство Синьхуа, выставка пройдет с 16 по 19 декабря в городе Хайкоу, административном центре провинции.

"Мы будем стараться превратить ярмарку в важную площадку для демонстрации сельскохозяйственных брендов, продвижения торговли тропической агропродукцией и укрепления обменов и сотрудничества в сельском хозяйстве", - цитирует агентство главу провинциального управления сельского хозяйства и деревни Хэ Цюнмэй.

Выставочная площадь занимает около 100 тыс. кв. м. На ней свою продукцию продемонстрируют 2 тыс. предприятий из Китая и 15 других стран и регионов мира. Посетители смогут увидеть на выставочных стендах фрукты, овощи, зерновые и масличные культуры, а также продукцию водного промысла.

Хайнаньская зимняя международная ярмарка тропических сельскохозяйственных продуктов - это единственная в Китая ярмарка тропического сельского хозяйства, проводимая в холодное время года. Впервые он состоялась в 1998 году и с тех пор ежегодно проходит в этой островной провинции.

Власти КНР уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства в провинции Хайнань. Здесь выращивают маракуйю, питайю, кокосовый орех, помело и множество других тропических фруктов. Кроме того, на этом острове имеются возможности для ведения морского рыболовства, садоводства и животноводства.