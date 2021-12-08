Атомфлот почти вдвое улучшил показатели по итогам летне-осенней навигации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Атомфлот (предприятие госкорпорации "Росатом") почти вдвое улучшил количественные показатели по итогам летне-осенней навигации 2021 года в акватории Северного морского пути. Об этом в среду сообщила пресс-служба Атомфлота.

Согласно приведенным данным, количество ледокольных проводок с 1 июля по 30 ноября 2021 года возросло почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (111 против 66). Общая валовая вместимость судов увеличилась до 2,1 млн тонн против 1,1 млн тонн годом ранее. В восточном направлении обеспечено 62 проводки, в западном - 49. Ключевым грузом летне-осенней навигации стал железорудный концентрат (перевезено 0,5 млн тонн).

"Интенсивность судоходства наглядно демонстрирует возрастающую востребованность Северного морского пути у отечественных и зарубежных компаний. В эту навигацию мы обеспечили 86 транзитных рейсов, а в прошлую их было всего 65", - рассказал директор по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. Он отметил, что во время нынешней летне-осенней навигации ледоколы не работали только в сентябре, когда в акватории наблюдались наиболее благоприятные условия для плавания.

Как отмечают в Атомфлоте, в этом году одной из самых востребованных услуг, предоставляемых участникам судоходства в акватории Севморпути, стало информационно-навигационное сопровождение по маршруту плавания. Если в летне-осеннюю навигацию 2020 года ей воспользовались 11 судов, то теперь - 49. При этом, подчеркивают в компании, это были не только суда под флагами Российской Федерации, но и Маршалловых островов, Бельгии, Багамских островов, Гонконга, Кюрасао, Нидерландов, Финляндии, Панамы, Мальты, Португалии, Антигуа и Барбуды, Либерии.

В августе 2020 года была введена в промышленную эксплуатацию Автоматизированная система управления (АСУ) Штаба морских операций Атомфлота. Данный комплекс программного обеспечения и технических средств позволяет организовать судоходство, вести мониторинг ледовой и навигационной обстановки, сбор и анализ гидрометеорологических данных. Управление акваторией Северного морского пути ведется с помощью принципа "двух ключей": организация плавания обеспечивается Штабом морских операций Атомфлота, а разрешения на плавание в акватории Севморпути выдаются Федеральным агентством морского и речного транспорта или подведомственной ему организацией по согласованию со штабом.

В задачи штаба входит обеспечение безопасной ледокольной проводки судов; разработка маршрутов плавания судов и расстановка судов ледокольного флота; информационно-навигационное сопровождение судов; содействие в организации проведения поисковых и спасательных операций в акватории Северного морского пути.