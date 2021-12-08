В Сирии оценили нанесенный за годы войны ущерб промышленности в $427 млн

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Объем ущерба, причиненного промышленности Сирии за годы войны, составляет более $427 млн. Об этом заявил в среду министр промышленности арабской республики Зияд Саббаг, слова которого приводит агентство SANA.

"Во время войны сирийской промышленности был нанесен значительный урон. Причиненный ущерб оценивается более чем 1 069 млрд сирийских фунтов (примерно $427,6 млн по актуальному курсу Центробанка Сирии - прим. ТАСС) как для государственного, так и для частного секторов", - подчеркнул министр.

Саббаг отметил, что до войны в стране существовало около 137 тыс. частных промышленных предприятий. В настоящее время действующими можно считать лишь 87 тыс., тогда как работа на 50 тыс. таких предприятий приостановлена.

По данным экспертов, за период войны, начавшейся в 2011 году, ВВП Сирии упал почти на две трети - с $55 млрд до $20 млрд. Согласно оценкам Всемирного банка, около 45% жилого фонда страны разрушено, четверть уничтожена полностью; около 40% образовательных учреждений и более половины объектов здравоохранения выведены из строя. Ущерб от военных действий оценивается более чем в $400 млрд. По данным ООН, за время войны в республике погибли свыше 400 тыс. человек и около 5,6 млн стали беженцами.