Чубайс считает, что РФ может столкнуться с радикальным сокращением экспорта в страны ЕС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия, если не пойдет по пути энергоперехода, может столкнуться с радикальным сокращением экспорта в страны ЕС. Такое мнение высказал в среду на X ежегодной конференции "Ведомостей" "Будущее возобновляемой энергетики в России" в подиумном интервью руководителю редакции "Наука" ТАСС Андрею Резниченко специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Нам придется столкнуться, хотим мы этого или не хотим, с радикальным сокращением объемов спроса (в странах ЕС - прим. ТАСС) на российский экспорт в случае, если мы не пойдем по пути энергоперехода в России", - сказал Чубайс.

Современный энергопереход означает структурное изменение энергетической системы в мире в целях снижение выбросов углерода. Он влечет глобальные изменения в других сферах экономики и поведении конечных пользователей.

"При всей значимости трансграничного углеродного налога я считаю, что масштаб его влияния на Россию по сравнению с масштабом влияния европейского "зеленого курса" - один к 10. Один только запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в Европе в 2035 году: что произойдет с рынком нефтепродуктов - нетрудно догадаться", - привел он пример.

Касаясь переговоров о введении углеродного налога - сбора на импорт товаров, который Европейская комиссия может ввести в рамках "Европейского зеленого курса" с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов, Чубайс оценил ситуацию как "непростую, но не катастрофическую".

"Мы не уверены в том, что это соответствует нормам ВТО. Это большой и серьезный вопрос. С другой стороны, нам кажется значимым, что Евросоюз не закрыл двери обсуждениям с точки зрения наших озабоченностей, - сказал спецпредставитель президента.