Трасса Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Участок трассы Екатеринбург Тюмень протяженностью 69 км к 2024 году станет четырехполосной. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО.

"Сейчас к реконструкции готовится участок общей протяженностью 69 км на трассе Р-351 Екатеринбург Тюмень (в обход Богдановича и Белоярского) в Свердловской области. Ввод в эксплуатацию четырехполосной дороги планируется в 2024 году", - говорится в сообщении.

Ранее полпред Владимир Якушев сообщал, что регионы Уральского федерального округа почти полностью завершили дорожные работы, которые запланированы на год, идет подготовка проектно-сметной документации на 2022 год.