Ответственный за мессенджер компании Meta намерен уволиться в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Глава подразделения американской компании Meta, отвечающего за мессенджер социальной сети Facebook, оставит свою должность во втором квартале 2022 года. Об этом Стэн Чудновский написал во вторник на своей странице в Facebook.

Свое решение он пояснил желанием сделать перерыв в работе, чтобы отдохнуть и уделить время семье. "У меня нет планов выходить на пенсию, но я хотел бы взять продолжительный отпуск на много месяцев", - написал Чудновский. Уроженец Москвы поступил на работу в компанию Facebook в 2015 году, в 2018 году возглавил направление по развитию мессенджера, в том числе курировал работу по интеграции приложения с другими сервисами.

Череда отставок происходила в руководстве компании на протяжении всего года. В феврале ушла Дебора Лю, которая возглавляла сервис онлайн-объявлений Facebook Marketplace, в марте ее примеру последовали директор по прибыли Дэвид Фишер и один из создателей подразделения по криптовалюте Кевин Вейл. Летом и осенью о решении оставить должности сообщили другие высокопоставленные сотрудники.

В сентябре газета The Wall Street Journal опубликовала серию материалов о недобросовестных практиках Facebook. В них шла речь о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). К расследованию подключились также другие американские СМИ. На этом фоне Цукерберг принял решение о переименовании компании в Meta. Обвинения в пренебрежении интересами пользователей ради выгоды он назвал ложью.