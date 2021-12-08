Исследования биоразнообразия возле площадок "Норникеля" пройдут в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Исследования состояния биоразнообразия вокруг объектов "Норникеля" в трех регионах России пройдут в 2022 году. Об этом в среду сказал во время общения с заинтересованными сторонами по отчету об устойчивом развитии.

"В течение года мы будем проводить большое исследование всех площадей, находящихся в радиусе порядка 15 км вокруг наших производственных площадок. И в Норильске (Красноярский край - прим. ТАСС) и в Мончегорске (Мурманская область - прим. ТАСС) и в Забайкальском крае. После этого наша задача - понять ситуацию как она есть сейчас. Далее, посмотреть насколько она изменилась <...> определить те показатели, которые должны быть, разработать мероприятия и дальше их внедрять, для того, чтобы поддерживать флору, фауну и вообще биоразнообразие вокруг нас", - сказал Селезнев.

По его словам, уже подписан договор с Российской академией наук. Работы должны начаться с весны 2022 года. Результаты исследований станут отправной точкой для разработки программ сохранения и мониторинга биоразнообразия, развития сотрудничества с заповедниками и научными организациями.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.