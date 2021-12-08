Минпромторг ждет снижения цен на лесоматериалы благодаря запрету экспорта "кругляка"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ограничения на экспорт "кругляка" со следующего года позволят переработать в РФ дополнительно до 6 млн кубометров хвойной древесины и снизить цены на нее, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) будет осуществляться только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття - на границе с Финляндией, Хасан - на границе с Северной Кореей). Это позволит сохранить в России до 6 млн куб. м хвойной древесины, которая останется на внутреннем рынке и, безусловно, будет переработана отечественными предприятиями, что повлияет на повышение количества продукции на внутреннем рынке и советующий спад цен", - сказал Евтухов, чьи слова ТАСС передала пресс-служба министерства.

Комментируя планы РФ по деревянному домостроительству, Евтухов отметил, что фактический запрет экспорта необработанной древесины позволит обеспечить сырьем типовые социальные объекты из дерева. "Благодаря этой мере никакого дефицита сырья для производства типовых проектов не предвидится. Кроме того, эта мера станет хорошим импульсом для развития всего лесопромышленного комплекса России в целом", - подчеркнул замглавы Минпромторга.

Замминистра отметил, что в РФ состоялся конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных малоэтажных жилых домов, а также социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций. Были отобраны 40 проектов-победителей, в том числе 25 проектов индивидуального жилищного строительства, 5 проектов малоэтажных жилых домов с использованием деревянных несущих строительных конструкций и 5 проектов в категории социально-культурные объекты с использованием деревянных несущих строительных конструкций (школы, детские сады, фельдшерско-акушерский пункт). "Для указанных проектов индивидуального жилищного строительства будет разработана проектно-сметная документация. Данные проекты будут включены в реестр типовых проектов и интегрированы в суперсервис "Цифровое строительство", планируется возможность одобрения указанных проектов банками для включения в соответствующие ипотечные программы. Использование типовых проектов с деревянными конструкциями позволяет за короткий срок построить новые объекты", - сказал он.