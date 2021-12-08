В Дагестане заложат сад фундука на площади свыше 100 га

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Сад фундука на площади 113 га будет заложен в Сулейман-Стальском районе Дагестана, который является лидером в России по темпам закладки фундуковых садов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Сбера, при поддержке которого реализуется проект.

"При финансовой поддержке банка будет реализован инвестиционный проект по закладке и уходу за фундуковым садом на 113 га в республике Дагестан на территории Сулейман-Стальского района. Объем финансирования составляет 59 млн рублей, проект реализуется в рамках государственной поддержки АПК", - говорится в сообщении.

Проект реализуется компанией "Восход", в 2020 году за счет средств инвестора было заложено 40 га сада, создана необходимая инфраструктура.

Закладка сада в Сулейман-Стальском районе началась осенью 2019 года, тогда были заложены первые 150 га. Всего в районе, по данным Минсельхозпрода Дагестана, предполагается ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых земель.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов ранее сообщал ТАСС, что общая площадь садов фундука в республике в 2021 году составит 1 тыс. га.