Путин заявил, что товарооборот между РФ и Грецией практически достиг допандемийного уровня

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Объем взаимной торговли между Россией и Грецией достиг почти допандемийного уровня, отметил президент России Владимир Путин, открывая в среду в Сочи переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Начиная беседу, Путин напомнил, что визит Мицотакиса проходит в год двухсотлетия Греческой революции, а также о вкладе России в обретение республикой независимости.

При этом Путин отметил, что и сейчас российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе. "Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост [составил] 56%, мы практически достигли допандемийного уровня", - отметил он.

Путин добавил также, что в ходе встреч Мицотакиса с членами правительства РФ "уже достигнуты хорошие договоренности, стороны вышли на подписание соответствующих соглашений".

Президент России выразил готовность обсудить и в ходе переговоров, и за обедом в неформальной обстановке любые вопросы, представляющие взаимный интерес.