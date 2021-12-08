ВТБ с 9 декабря повысит ставки по ипотеке до 9,3%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. ВТБ с 9 декабря 2021 года повышает ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 9,3% годовых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

6 декабря решение о повышении ставок по ипотечным программам принял Сбер. Так, банк повысил ставки по ипотеке на вторичное жилье - на 0,2 п. п., до 9,3%, на новостройки - на 0,5 п. п., до 9,3%.

"ВТБ с 9 декабря планирует повысить ставки по ипотеке на 0,3 п. п., до 9,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,4%", - сказали в пресс-службе ВТБ.

При этом ставки в рамках госпрограмм, по которым оформляется каждый пятый ипотечный кредит в ВТБ, останутся без изменений: по "семейной" ипотеке - от 4,7% (от 4,3% в ДФО), по господдержке-2020 - от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке - фиксированная ставка в 0,1%.

"Наше решение связано с несколькими факторами, важность которых мы уже обозначали ранее. Во-первых, это действия регулятора, который не исключил возможности повышения ключевой ставки уже в декабре вплоть до 8,5%, что будет означать фактически ее удвоение в этом году. Во-вторых, действия других игроков рынка, которые проактивно повысили ставки по кредитам для своих клиентов", - уточнили в пресс-службе.

При этом в банке не ожидают в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, допустив двузначные ставки по ипотеке в следующем году. "Поэтому увеличение ценовых параметров по жилищным кредитам возможно и в следующем году. Очевидно, что рынок будет переживать его с двузначными ставками для потребителей", - подчеркнули в пресс-службе.